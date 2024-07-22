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Священника Красноярской епархии наградили за подвиг на СВО

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон вручил епархиальные награды настоятелю храма во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в деревне Творогово Емельяновского района иерею Роману Хамадиеву, совершившему подвиг в зоне СВО.

Источник: РИА "Новости"

Он служил капелланом и командиром санитарного взвода на передовой. 20 марта 2023 года вместе с сослуживцем отец Роман попал под артиллерийский обстрел. Священник получил контузию, но смог спасти раненого товарища.

«Попали под обстрел, получил первую контузию. Слух начал возвращаться, я из земли выкопался и увидел своего раненного сослуживца Георгия. Уволок его в окоп, оказал первую помощь, и когда полностью отошел от контузии, смог доставить к точке эвакуации», — рассказывает отец Роман.

Владыка Пантелеимон поблагодарил его за миссионерскую работу, подвиг на передовой и наградил медалями Красноярской епархии священномученика Амфилохия (епископа Красноярского) I, II, и III степени.

Добавим, за спасение товарища, сопряженное с риском для жизни, отец Роман также был награжден государственной наградой Российской Федерации — медалью «За спасение погибавших».

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