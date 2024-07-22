Священника Красноярской епархии наградили за подвиг на СВО

«Попали под обстрел, получил первую контузию. Слух начал возвращаться, я из земли выкопался и увидел своего раненного сослуживца Георгия. Уволок его в окоп, оказал первую помощь, и когда полностью отошел от контузии, смог доставить к точке эвакуации», — рассказывает отец Роман.