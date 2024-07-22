Лесничества Иркутской области получат новую лесопатрульную технику

В церемонии приемки техники приняли участие заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин и министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.
«От оперативности и мобильности лесной охраны напрямую зависит своевременное обнаружение нарушений в лесах. Использование данной техники позволит повысить мобильность лесной охраны и результативность работы по сохранению лесов, а также значительно увеличить охваченную патрулированием площадь лесов. Техника — простая, но надежная, станет настоящим подспорьем для работников лесничеств», — отметил Владимир Читоркин. Новые квадроциклы планируется распределить на севере Приангарья, где есть потребность в высокопроходимой технике: в Бодайбинское, Братское, Илимское, Казачинско-Ленское, Нижнеудинское, Падунское, Северное, Тайшетское, Тулунское, Усть-Кутское и Чунское лесничества.
Как сообщает пресс-служба областного Правительства, финансирование на закупку этой партии квадроциклов составило около 17,6 млн рублей. Всего министерством заключены контракты на приобретение 33 квадроциклов на шинах низкого давления и прицепов к ним, пяти лодок с моторами и прицепами, гусеничного снегоболотохода, снегоболотохода «Егерь» и двух автомобилей Niva Trevel. На это из федерального бюджета выделено 80,19 млн рублей. С учетом экономии, полученной при проведении других закупок, сумму удалось увеличить до 81,2 млн рублей.