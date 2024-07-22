Лесничества Иркутской области получат новую лесопатрульную технику

Как сообщает пресс-служба областного Правительства, финансирование на закупку этой партии квадроциклов составило около 17,6 млн рублей. Всего министерством заключены контракты на приобретение 33 квадроциклов на шинах низкого давления и прицепов к ним, пяти лодок с моторами и прицепами, гусеничного снегоболотохода, снегоболотохода «Егерь» и двух автомобилей Niva Trevel. На это из федерального бюджета выделено 80,19 млн рублей. С учетом экономии, полученной при проведении других закупок, сумму удалось увеличить до 81,2 млн рублей.