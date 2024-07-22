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В Башкирии похолодает до +9°

Ожидаются грозы, дожди и град.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 759 мм рт. ст. +24°

Новая неделя в Башкирии начнется с сильных дождей, ливней и града. По данным Башгидромета, температура воздуха по ночам будет опускаться до +9°.

В понедельник, 22 июля, в республике ожидаются кратковременные дожди, которые местами перейдут в сильные, а также гроза. Днем локально пройдут ливни с градом. При грозе порывы ветра будут доходить до сильного. Температура воздуха днем составит +17,+22°, на юго-востоке до +27°.

Во вторник, 23 июля, ночью и днем ожидаются кратковременные дожди. В некоторых районах пройдут грозы, днем — град. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +17,+22°.

В среду, 23 июля, температура воздуха ночью составит +9,+14°, днем +19,+24°. Кратковременные дожди и грозы продолжатся.