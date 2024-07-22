В Башкирии похолодает до +9°

В понедельник, 22 июля, в республике ожидаются кратковременные дожди, которые местами перейдут в сильные, а также гроза. Днем локально пройдут ливни с градом. При грозе порывы ветра будут доходить до сильного. Температура воздуха днем составит +17,+22°, на юго-востоке до +27°.