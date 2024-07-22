Депутат Хамзаев предложил снабдить свидетельство о рождении фото ребенка

По словам Хамзаева, в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка с изменениями в три, семь и десять лет. Прилагаться она может в виде специального QR-кода, а для выгрузки фото депутат предложил использовать портал «Госуслуги», на котором к моменту получения паспорта у каждого из детей должен быть свой кабинет.