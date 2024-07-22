Депутат Хамзаев предложил снабдить свидетельство о рождении фото ребенка

Обращение с предложением снабдить свидетельство о рождении фотографией ребенка с изменениями по годам, а также создать новый дизайн и сделать электронную версию на портале «Госуслуги» вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой направил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что свидетельство о рождении в его нынешнем виде не отражает идентификацию ребенка. Без фото, утверждает парламентарий, можно осуществить его подмену. К примеру, контролеры в аэропортах и поездах порой не всегда могут понять, настоящее ли лицо перед ними находится.
По словам Хамзаева, в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка с изменениями в три, семь и десять лет. Прилагаться она может в виде специального QR-кода, а для выгрузки фото депутат предложил использовать портал «Госуслуги», на котором к моменту получения паспорта у каждого из детей должен быть свой кабинет.
Помимо этого, парламентарий считает необходимым разработать новый дизайн документа с учетом пожеланий родителей. Многие из них жалуются, что старые свидетельства напечатаны на слишком тонкой бумаге, из-за чего часто пачкаются и рвутся.
«Уверен, совместно мы сможем создать новый, патриотический, эффектный дизайн, что позволит лучше идентифицировать ребенка», — отметил парламентарий.
Он добавил, что обновленный документ мог бы называться «метрическим свидетельством», как прежде.