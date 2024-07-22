Синоптики объявили в Омске режим «черного неба» в четвертый раз за месяц

Вечером в воскресенье в Омске объявили режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 10 утра.
По информации синоптиков, с 21:00 21 июля до 10:00 22 июля на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые способствуют рассеиванию в воздухе вредных примесей.
Под НМУ понимаются слабый ветер, штиль, инверсия, неблагоприятное направление ветра.
Последний раз режим НМУ или «черного неба» действовал на территории Омска 11 июля. До этого неблагоприятные метеоусловия наблюдались 9 и 10 июля.