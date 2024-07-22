Партийцы Красноярского края присоединились к федеральной акции «Собери ребенка в школу»

Кроме того, партийцы региона запустили акцию «1000 школьных ранцев, 1000 спортивных мячей», в рамках которой соберут школьные рюкзаки и ранцы, школьные принадлежности и канцелярию, художественную литературу, товары для творчества, спортивный инвентарь для школьников Свердловска и Свердловского района ЛНР. Спецгруз к началу учебного года единороссы передадут первоклассникам, у которых родители выполняют боевые задачи на СВО или погибли в ходе спецоперации. Всего помощь получат 885 детей: 461 мальчик и 424 девочки. В акции принимают участие депутаты-единороссы всех уровней и партийный актив. Сбор вещей для школьников ЛНР планируется завершить к началу августа, затем все принадлежности будут направлены в Свердловск.