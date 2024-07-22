Партийцы Красноярского края присоединились к федеральной акции «Собери ребенка в школу»

«В прошлом году такую помощь получили почти 220 тысяч детей по всей стране. При этом более 60 тысяч — это дети из Донбасса и Новороссии», — сказал врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения по подведению промежуточных итогов президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений.
Кроме того, врио секретаря Генсовета Владимир Якушев поручил в этом году также уделить особое внимание семьям в новых регионах и семьям участников СВО. Пункты сбора школьных рюкзаков партия организует на базе приемных Председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки.
Единороссы в территориях Красноярского края традиционно присоединяются к федеральной акции «Собери ребенка в школу». Организовали пункт сбора помощи и в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Красноярском крае.
Депутат Государственной Думы Сергей Еремин пришел в Штаб, чтобы поучаствовать в акции:
«Вместе с партийцами Красноярского края присоединился к федеральной акции. Все неравнодушные люди, которые принесут необходимое для школы, помогут ребятам, нуждающимся в помощи, чтобы они пошли в школу полностью готовыми, с наполненными нужными канцелярскими наборами ранцами. Дети — наше будущее и мы должны о них заботиться!».
Кроме того, партийцы региона запустили акцию «1000 школьных ранцев, 1000 спортивных мячей», в рамках которой соберут школьные рюкзаки и ранцы, школьные принадлежности и канцелярию, художественную литературу, товары для творчества, спортивный инвентарь для школьников Свердловска и Свердловского района ЛНР. Спецгруз к началу учебного года единороссы передадут первоклассникам, у которых родители выполняют боевые задачи на СВО или погибли в ходе спецоперации. Всего помощь получат 885 детей: 461 мальчик и 424 девочки. В акции принимают участие депутаты-единороссы всех уровней и партийный актив. Сбор вещей для школьников ЛНР планируется завершить к началу августа, затем все принадлежности будут направлены в Свердловск.
Помощь многодетным семьям и членам семей участников СВО является одним из важных направлений Народной программы.