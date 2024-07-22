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Новая неделя в Челябинской области начнётся с ливней, гроз и града

Судя по прогнозу синоптиков, первый день новой рабочей недели в Челябинской области будет богат дождями, ливнями, грозами, градом и туманами. Об этом, а также о том, когда закончится непогода, рассказали синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Pchela.News

В большинстве территорий региона обильно поливает ещё с воскресного вечера. По данным местного отделения Гидрометцентра, в регионе днём в понедельник, 22 июля, воздух прогреется до +15…+20, и лишь на юге области, где расположены Магнитогорск, Варна, Париж и другие населённые пункты, будет до +27 градусов. Несильный ветер восточной четверти при грозах будет становиться шквалистым, до 25 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник то и дело тоже будет поливать, также ожидается гроза, возможен град. Воздух прогреется максимум до +18…+20. По данным долгосрочного прогноза от сервиса «Яндекс. Погода», дожди задержатся на вторник, а затем после облачной среды с новыми силами вернутся в четверг.