Новая неделя в Челябинской области начнётся с ливней, гроз и града

В большинстве территорий региона обильно поливает ещё с воскресного вечера. По данным местного отделения Гидрометцентра, в регионе днём в понедельник, 22 июля, воздух прогреется до +15…+20, и лишь на юге области, где расположены Магнитогорск, Варна, Париж и другие населённые пункты, будет до +27 градусов. Несильный ветер восточной четверти при грозах будет становиться шквалистым, до 25 метров в секунду.