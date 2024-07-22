Почти 150 человек переехали в Приморье в этом году по программе переселения

В этом году в регион переехали уже 150 человек — это участники краевой программы и члены их семей.
Как отмечает пресс-служба министерства профессионального образования и занятости населения Приморья, региональная программа стартовала в 2007 году. За это время новую жизнь в Приморском крае начали около 20 тысяч человек.
В свою очередь, ведомство оказывает содействие участникам программы. Гражданам компенсируют расходы на найм жилья, медицинское освидетельствование, признание образования, перевод и нотариальное заверение документов, гостиничные услуги, проезд, а также выплатят пособие на каждого несовершеннолетнего члена семьи.
Кроме этого, участники программы переселения смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование.
«Принять участие в проекте могут соотечественники трудоспособного возраста, проживающие за рубежом, имеющие среднее профессиональное или высшее образование по востребованным профессиям. Если вы учитесь более двух лет по программам высшего или среднего профессионального образования, то совместно с членами семьи также можете участвовать в программе», — уточнил глава ведомства Сергей Дубовицкий.
Дополнительно в госпрограмме могут принять участие иностранные граждане, прибывшие на территорию России в качестве беженцев.