Почти 150 человек переехали в Приморье в этом году по программе переселения

«Принять участие в проекте могут соотечественники трудоспособного возраста, проживающие за рубежом, имеющие среднее профессиональное или высшее образование по востребованным профессиям. Если вы учитесь более двух лет по программам высшего или среднего профессионального образования, то совместно с членами семьи также можете участвовать в программе», — уточнил глава ведомства Сергей Дубовицкий.