Против пешеходных ограждений на дорогах выступили жители Новосибирска

Жители Новосибирска не хотят видеть пешеходные ограждения вдоль дорог. Об этом свидетельствуют данные опроса на Госуслугах.
1675 человек (72,3%) уверены — такие ограждения просто не нужны. С ними не согласны 582 опрошенных (25,1%), которые считают, что это безопасность прохожих. 59 человек (2,5%) испытали затруднения про ответе.
Говоря о выступающих против: 29,4% убеждены, что ограждения портят внешний вид города; 23,3% — что они пустая трата денег; 20,3% — что они мешают уборке.
Опрос проводился на портале Госуслуг с 8 по 21 июля. Своё мнение выразили более 2 тысяч человек.