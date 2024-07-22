Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Против пешеходных ограждений на дорогах выступили жители Новосибирска

Стали известны результаты общественного опроса.

Источник: РИА "Новости"

Жители Новосибирска не хотят видеть пешеходные ограждения вдоль дорог. Об этом свидетельствуют данные опроса на Госуслугах.

1675 человек (72,3%) уверены — такие ограждения просто не нужны. С ними не согласны 582 опрошенных (25,1%), которые считают, что это безопасность прохожих. 59 человек (2,5%) испытали затруднения про ответе.

Говоря о выступающих против: 29,4% убеждены, что ограждения портят внешний вид города; 23,3% — что они пустая трата денег; 20,3% — что они мешают уборке.

Опрос проводился на портале Госуслуг с 8 по 21 июля. Своё мнение выразили более 2 тысяч человек.