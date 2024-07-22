В Москве ожидаются облачная погода и до 23 градусов тепла

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Преобладание облачной погоды, кратковременный дождь, местами сильный ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит 21−23 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 14 градусов.
Ветер северный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 20 до плюс 25 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.
Желтый уровень опасности из-за высокой пожароопасности четвертого класса будет действовать на территории городского округа Шатура в Подмосковье до 21:00 вторника.