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В Москве ожидаются облачная погода и до 23 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Преобладание облачной погоды, кратковременный дождь, местами сильный ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 21−23 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер северный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 20 до плюс 25 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.

Желтый уровень опасности из-за высокой пожароопасности четвертого класса будет действовать на территории городского округа Шатура в Подмосковье до 21:00 вторника.