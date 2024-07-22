Грозы с градом и сильную жару обещают казахстанцам 22 июля

Ночью на севере, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−18 м/с.
На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза.
На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Днем на западе, юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза.
Днем в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юге, в горных районах области порывы 17−22 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35−37 градусов.
Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35−39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке, северо-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35−37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на севере, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области гроза. Днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15−18 м/с.
В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15−20 м/с. 22 июля на западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−36 градусов.
Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, в центре, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман.
Днем в северной половине Костанайской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем в северной половине области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.
В центре, на юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на западе, севере Мангистауской области ожидается сильный дождь. На большей части области ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау временами ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15−20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью ожидается гроза.
Днем севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15−20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.
Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15−20 м/с. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.