Грозы с градом и сильную жару обещают казахстанцам 22 июля

Ночью на севере, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−18 м/с.