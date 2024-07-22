Памятник металлургу открыли в Комсомольске-на-Амуре к профессиональному празднику

В Комсомольске-на-Амуре на площади Металлургов торжественно открыли памятник людям этой профессии. Подарок сталеварам к профессиональному празднику изготовил хабаровский скульптор Роман Босов по заказу завода «Амурсталь», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мэр города Александр Жорник рассказал, что установка памятника металлургам была включена в первый проект строительства площади Металлургов, разработанный в конце 40-х годов прошлого века. Уже в день открытия скульптуры комсомольчане заложили новую традицию — на счастье и удачу прикасаться к металлической руке сталелитейщика.
Как отметили в мэрии Комсомольска-на-Амуре, с первой плавки, которую дал стране завод в трудный, военный 1942 год, единственное сталелитейное предприятие на Дальнем Востоке России стало одним из китов, на которых держался и держится город. Годы истории складывались по-разному: были и победы, и неудачи. Но комсомольчане всегда верили, что металлурги города Юности выстоят во всех испытаниях. Так оно и случилось. Сегодня завод развивается, ведёт модернизацию производства и выходит на новый уровень.
— Радует и то, что предприятие, как и прежде, вновь вкладывается в социальное развитие Комсомольска — открывает профильные классы, активно взаимодействует с высшими и средними учебными заведениями, вкладывается в ремонт школ, участвует в благоустройстве площади Металлургов и организации городских мероприятий, — отметили в пресс-службе мэрии. — Самое главное, что у вас сложился дружный, ответственный коллектив профессионалов, в котором есть как и ветераны отрасли, так и молодые специалисты. Это и есть главное достижение и богатство завода. Всё перечисленное свидетельствует о том, что Комсомольск-на-Амуре был, есть, и будет городом дальневосточных металлургов. Уважаемые металлурги Комсомольска-на-Амуре, спасибо вам за ваш труд, преданность любимому делу, предприятию, городу! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности и новых трудовых побед!