Памятник металлургу открыли в Комсомольске-на-Амуре к профессиональному празднику

— Радует и то, что предприятие, как и прежде, вновь вкладывается в социальное развитие Комсомольска — открывает профильные классы, активно взаимодействует с высшими и средними учебными заведениями, вкладывается в ремонт школ, участвует в благоустройстве площади Металлургов и организации городских мероприятий, — отметили в пресс-службе мэрии. — Самое главное, что у вас сложился дружный, ответственный коллектив профессионалов, в котором есть как и ветераны отрасли, так и молодые специалисты. Это и есть главное достижение и богатство завода. Всё перечисленное свидетельствует о том, что Комсомольск-на-Амуре был, есть, и будет городом дальневосточных металлургов. Уважаемые металлурги Комсомольска-на-Амуре, спасибо вам за ваш труд, преданность любимому делу, предприятию, городу! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности и новых трудовых побед!