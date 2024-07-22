Выплату на приобретение жилья в Братске смогут получить еще 10 медицинских специалистов

В документе указаны медицинские организации и категории медработников, которые могут претендовать на выплаты. Для Братска в обновленный перечень попали еще 10 специалистов.
Выплату на приобретение жилья могут предоставить врачу-фтизиатру, который будет работать в местном филиале областной туберкулезной больницы, врачу-акушеру и врачу-анестезиологу, которые станут работать в Братском перинатальном центре, в Городской больнице № 1 выплату могут дать хирургу и рентгенологу, в Горбольнице № 5 — неврологу и участковому терапевту. Кроме того, в Братске выплаты могут получить и несколько средних медицинских специалистов: акушер (при устройстве на работу в Перинатальный центр) и по одному фельдшеру в ГБ-5 и ГБ-3.
Ранее в аналогичном перечне в Братске была указана лишь одна ставка — врача-офтальмолога в Детской городской больнице.
Выплата, установленная указом губернатора, составляет 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для средних медицинских специалистов. Деньги можно потратить на покупку жилья, на уплату первоначального взноса по ипотеке, погашение основного долга или процентов по ней же. Также деньги можно потратить на строительство индивидуального жилого дома.