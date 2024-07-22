Выплату на приобретение жилья в Братске смогут получить еще 10 медицинских специалистов

Выплату на приобретение жилья могут предоставить врачу-фтизиатру, который будет работать в местном филиале областной туберкулезной больницы, врачу-акушеру и врачу-анестезиологу, которые станут работать в Братском перинатальном центре, в Городской больнице № 1 выплату могут дать хирургу и рентгенологу, в Горбольнице № 5 — неврологу и участковому терапевту. Кроме того, в Братске выплаты могут получить и несколько средних медицинских специалистов: акушер (при устройстве на работу в Перинатальный центр) и по одному фельдшеру в ГБ-5 и ГБ-3.