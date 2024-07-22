Красноярку заставили заплатить за блюдо больше, чем указано в меню

Женщина рассказала специалистам управления, что заказала блюдо в кафе «Гриль Мастер». Когда ей принесли счёт, то выяснилось, что её заказ стоил на 200 рублей дороже, чем указано в меню. На замечание администрация никак не отреагировала, и в итоге красноярке пришлось заплатить завышенную цену.
Роспотребнадзор направил запрос владельцу заведения. Факт нарушения был подтверждён. Также сообщается, что администратора привлекли к ответственности, а меню обещали подкорректировать.
За нарушение прав потребителя владельцу заведения было объявлено предостережение.
«Если вы оказались в подобной ситуации, то нужно направить письменную претензию в адрес нарушителя, а если инцидент не будет решён, то нужно обращаться в суд», — посоветовали в Роспотребнадзоре.