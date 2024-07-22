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Омская область получит 50 новых школьных автобусов до конца года

Средства на приобретение транспорта выделили региону из федерального бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Омская область получит 50 новых школьных автобусов. Большая часть транспорта будет передана районным школам. Распоряжение о распределении машин регионам подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Омской области будет выделено максимально возможное количество автобусов — 50 машин. Большая часть достанется школам в районам, оставшаяся — школам Омска.

«Омская область получит новые школьные автобусы. Максимально возможное количество — 50 штук. Большинство направим в районные школы. Важно, чтобы детки комфортно, а самое главное безопасно могли добираться на занятия», — написал Хоценко в телеграм-канале.

Год назад Омская область получила средства из федерального бюджета на приобретение 56 школьных автобусов.