Омская область получит 50 новых школьных автобусов до конца года

Омская область получит 50 новых школьных автобусов. Большая часть транспорта будет передана районным школам. Распоряжение о распределении машин регионам подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Омской области будет выделено максимально возможное количество автобусов — 50 машин. Большая часть достанется школам в районам, оставшаяся — школам Омска.
«Омская область получит новые школьные автобусы. Максимально возможное количество — 50 штук. Большинство направим в районные школы. Важно, чтобы детки комфортно, а самое главное безопасно могли добираться на занятия», — написал Хоценко в телеграм-канале.
Год назад Омская область получила средства из федерального бюджета на приобретение 56 школьных автобусов.