Прохладная погода в Прикамье сохранится до конца июля

Начало недели в Пермском крае будет прохладным с небольшими дождями, сообщает Пермский ЦГМС. Днем в понедельник, 22 июля, прогрев будет слабым, всего от +17 до +22 градусов. В Перми ожидается до +20 и без осадков.
Днем во вторник, 23 июля, кратковременные дожди пройдут на севере региона. В Перми пока по-прежнему будет сухо. Ночью столбики термометров опустятся до +8…+13 градусов, в Перми до +10. Днем воздух прогреется до +17…+22, в краевой столице до +20…+22. Ветер северо-восточный умеренный.
По предварительному прогнозу, прохладная погода на территории Прикамья сохранится до конца месяца. В период с 26 по 29 июля стоит ждать сильные дожди. Суммарно за четверо суток выпадет до 50−100% месячной нормы осадков.