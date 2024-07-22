Хоценко сообщил, что выплаты получили свыше 7 тысяч пострадавших от паводка

Пострадавшие от паводка жители севера Омской области продолжают получат компенсации. Сейчас на счета омичей поступают единовременные выплаты и компенсации за частичную или полную потерю имущества. Об это сообщил губернатор Виталий Хоценко.
На сегодня единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей была перечислена уже 7679 жителям пострадавших районов. Еще 378 человек получили компенсацию за частичную и полную утрату имущества. Ее размер составляет от 50 до 100 тыс. рублей.
«Для удобства людей, специалисты МФЦ выезжают для приема заявлений в самые отдаленные населенные пункты», — рассказал Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Напомним, весной на северные районы Омской области обрушился паводок. Из-за высокого уровня воды под воду ушли более 500 домов и приусадебных участков. С 17 мая в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.