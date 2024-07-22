Хоценко сообщил, что выплаты получили свыше 7 тысяч пострадавших от паводка

На сегодня единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей была перечислена уже 7679 жителям пострадавших районов. Еще 378 человек получили компенсацию за частичную и полную утрату имущества. Ее размер составляет от 50 до 100 тыс. рублей.