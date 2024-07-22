Омские прокуроры просят оштрафовать экс-невестку Полежаева за невыплату зарплат

В Омске прошли прения сторон по уголовном делу о невыплате зарплат сотрудникам санатория «Рассвет». Обвиняемая по делу — бывший директор ООО «Центр реабилитации Рассвет» и ООО «Парк Отель Рассвет» Натела Полежаева.
Полежаева не выплачивала сотрудникам санатория зарплату в полном объеме на протяжении трех лет. Часть работников все же получала какие-то выплаты, но их размер был меньше МРОТ. За это время задолженность выросла до 2 млн рублей.
«С марта 2017 года по февраль 2020 года подсудимая не выплачивала в полном объеме заработную плату и иные установленные выплаты, а также выплачивала ее в размере ниже МРОТ некоторым своим работникам. Денежные средства она расходовала в личных целях», — сообщили в прокуратуре Омской области.
Свою вину в совершении преступления экс-невестка бывшего губернатора не признала.
В ходе прений сторон прокуратура предложила назначить Нателе Полежаевой штраф в размере 480 тыс. рублей в качестве наказания. Приговор ей огласят на следующем судебном заседании.
Ранее мы писали, что Натела Полежаева зарегистрировала интернет-журнал под названием «Сибирский полис».