Циклоны и атмосферные фронты принесут переменчивую погоду в Приморье на этой неделе

На реках региона зафиксированы незначительные повышения уровня воды до 50 см. В течение следующих двух дней ожидаются легкие колебания уровня воды, но без выхода за берега. К концу недели уровень воды в реках может увеличиться, местами возможен кратковременный выход воды на поймы, однако серьезные разливы и затопления не предвидятся.