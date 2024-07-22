Циклоны и атмосферные фронты принесут переменчивую погоду в Приморье на этой неделе

На текущей неделе южные территории Дальнего Востока будут находиться под влиянием активной фронтальной зоны. По данным «Примгидромета», Приморье ожидает прохождение нескольких циклонов, которые принесут осадки различной интенсивности и местами грозы, сообщает ИА PrimaMedia.
Особенно сильные дожди, с объемом осадков свыше 50 мм, вероятны во второй половине недели. Температурный режим будет колебаться: в начале недели воздух прогреется до +24…+31 °C, а затем температура снизится на 1−5 градусов.
На реках региона зафиксированы незначительные повышения уровня воды до 50 см. В течение следующих двух дней ожидаются легкие колебания уровня воды, но без выхода за берега. К концу недели уровень воды в реках может увеличиться, местами возможен кратковременный выход воды на поймы, однако серьезные разливы и затопления не предвидятся.
Во Владивостоке погода будет переменчивой, с частыми дождями, которые то стихают, то усиливаются. До середины недели ночная температура будет держаться на отметке +18…+21 °C, днем воздух прогреется до +23…+27 °C. В последующие дни столбики термометров покажут понижение: ночью +16…+19 °C, днем +19…+22 °C.
Напомним, в субботу, 20 июля, в Филиппинском море образовался тропический шторм с порядковым номером 3 и получил имя GAEMI. По данным «Примгидромета», в он окажет существенное влияние на погоду Приморья.