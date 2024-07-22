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Комплекс на тысячу голов скота планируют построить в Черемховском районе

Проект будет разрабатываться в 2024—2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал поручение о проработке строительства животноводческого комплекса на тысячу голов в Черемховском районе. В 2024—2025 году разработкой данного проекта займется министр сельского хозяйства совместно с «Белореченским». Им будет необходимо пройти необходимые экспертизы для начала строительства и направить их в федеральное ведомство на конкурсный отбор. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

В 2022—2023 году в Черемховском районе уже было построено два корпуса. Каждый из них вмещает в себя 400 голов крупнорогатого скота. Часть трат была покрыта государственной поддержкой.

«Общий объём господдержки составил почти 133 миллиона рублей, из них порядка 108 миллионов рублей — средства федерального бюджета, 25 миллионов рублей — областное софинансирование», — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Новые корпуса смогли повысить показатели молочной фермы и добавили 18 рабочих мест.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Игорь Кобзев посетил Тайшет с рабочим визитом.