Комплекс на тысячу голов скота планируют построить в Черемховском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал поручение о проработке строительства животноводческого комплекса на тысячу голов в Черемховском районе. В 2024—2025 году разработкой данного проекта займется министр сельского хозяйства совместно с «Белореченским». Им будет необходимо пройти необходимые экспертизы для начала строительства и направить их в федеральное ведомство на конкурсный отбор. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.