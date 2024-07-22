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Сергей Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

24 исторических здания привели в порядок инвесторы по программе «1 рубль за квадратный метр в год».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Среди них, например, доходный дом промышленника Григория Горбунова на улице Девятая Рота. Кроме того, привели в порядок въездную башню Хорошевского конного завода на Таманской улице. Сейчас в работе находится еще 11 исторических зданий.

«Программу запустили в 2012 году. Она позволяет сохранять уникальную архитектуру Москвы и одновременно поддерживать предпринимателей», — отметил Мэр Москвы.

После восстановления зданий инвесторы арендуют их по льготной ставке, развивая бизнес в районах с высокой проходимостью.

Собянин Сергей
архитектура