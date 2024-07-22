Дожди, грозы и до +31°С ожидается в Беларуси в понедельник

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Дневная температура воздуха по юго-западу Беларуси достигнет в понедельник +30…+31°С, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.
Температура воздуха днем составит +23…+29°С, по юго-западу воздух прогреется до +30…+31°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — гибель людей на воде при купании, повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы также могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.