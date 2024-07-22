Дожди, грозы и до +31°С ожидается в Беларуси в понедельник

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — гибель людей на воде при купании, повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы также могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.