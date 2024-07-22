Что можно и нельзя делать в день Панкратия 22 июля на Черничный день

Православная церковь 22 июля вспоминает святого Панкратия. В народе отмечают день Панкратия. Но у праздника есть еще одно название — Черничный день, или Черничник. Оно возникло по причине того, что в указанную дату собирали чернику.
Что нельзя делать 22 июля
Под запретом ссоры. Предки верили, что это может спровоцировать проблемы в личной жизни, а также в деловой сфере. Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся. Запрещено пробовать огурцы нового урожая.
Что можно делать 22 июля
По традиции, в указанный день ходили в лес, где собирали чернику. Считалось, что она обладает целебной силой. Кроме того, 22 июля подходит для переезда.
Согласно приметам, потемневшая Луна указывает на то, что до конца июля будет дождливая погода. Про холодную зиму предупреждает большое количество черники в лесах. Если черника до 22 июля не созрела, то осень окажется холодной.