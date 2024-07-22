Самолет рейсом Иркутск-Мама задержали из-за поломки воздушного судна

Сразу два рейса по направлению в Иркутск и из областного центра не смогли вылететь в назначенное время. Самолет маршрутом «Иркутск-Мама» должен был подняться в воздух в 06:25, но из-за поломки авиатранспорта вылет перенесли на 14:30 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.