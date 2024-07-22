«Опасное явление»: в Челябинске 43% месячной нормы осадков выпало всего за час

По статистике, июль в Челябинске — самый дождливый месяц. В нем больше всего дней с осадками, и количество воды, принесенной дождями, тоже самое большое. В среднем, по данным Гидрометцентра, за июль выпадает по 86 миллиметров осадков. Получается, что всего за час на город обрушилось 43% от месячной нормы дождя.