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«Опасное явление»: в Челябинске 43% месячной нормы осадков выпало всего за час

В Челябинске за час выпала почти половина месячной нормы осадков.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 89% 760 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

На Южном Урале 21 июля прошли сильные дожди, но больше всего осадков досталось Челябинску.

— В Челябинске отмечалось опасное явление — сильный ливень (37 миллиметров за один час), — рассказали в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По статистике, июль в Челябинске — самый дождливый месяц. В нем больше всего дней с осадками, и количество воды, принесенной дождями, тоже самое большое. В среднем, по данным Гидрометцентра, за июль выпадает по 86 миллиметров осадков. Получается, что всего за час на город обрушилось 43% от месячной нормы дождя.

В понедельник 22 июля в Челябинске снова возможны сильные дожди и даже грозы с градом.