«Опасное явление»: в Челябинске 43% месячной нормы осадков выпало всего за час

На Южном Урале 21 июля прошли сильные дожди, но больше всего осадков досталось Челябинску.
— В Челябинске отмечалось опасное явление — сильный ливень (37 миллиметров за один час), — рассказали в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По статистике, июль в Челябинске — самый дождливый месяц. В нем больше всего дней с осадками, и количество воды, принесенной дождями, тоже самое большое. В среднем, по данным Гидрометцентра, за июль выпадает по 86 миллиметров осадков. Получается, что всего за час на город обрушилось 43% от месячной нормы дождя.
В понедельник 22 июля в Челябинске снова возможны сильные дожди и даже грозы с градом.