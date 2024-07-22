Мигранты заключили пять фиктивных браков с жительницами Братска

Оперативниками УФСБ было установлено, что мигранты обращались к девушкам Братска с просьбой установить отцовство над их несовершенными детьми. Делалось это для быстрого получения российского гражданства. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.
В Братском районе 25-летний гость из ближнего зарубежья предпринял попытку обжаловать судебное решение, которое требовало покинуть пределы страны. Для этого он предложил незнакомой 33-летней жительнице села Ключи-Булак за денежное вознаграждение сделать его отцом ее 5-летней дочери. Подобная история также произошла в Кежемском поселке. 30-летний мигрант усыновил 8-летнего мальчика, который находился на попечении у 32-летней матери.
— Для получения паспорта РФ иностранные граждане за материальное вознаграждение заключали брачные союзы с местными жителями без намерения создать семью. Сотрудники отдела по вопросам миграции выявили 5 таких браков. С момента регистрации в органах ЗАГС молодожены вместе не проживали, не вели совместного хозяйства, их близкие родственники об этом событии осведомлены не были, — дополнили в ведомстве.
Сейчас на нарушителей заведено уголовное дело, а все фиктивные браки и усыновления аннулированы. Также иностранцам отказали в получении документов необходимых для проживания на территории России.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что у жителя Братска мошенники похитили около четырех миллионов рублей.