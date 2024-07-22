Мигранты заключили пять фиктивных браков с жительницами Братска

— Для получения паспорта РФ иностранные граждане за материальное вознаграждение заключали брачные союзы с местными жителями без намерения создать семью. Сотрудники отдела по вопросам миграции выявили 5 таких браков. С момента регистрации в органах ЗАГС молодожены вместе не проживали, не вели совместного хозяйства, их близкие родственники об этом событии осведомлены не были, — дополнили в ведомстве.