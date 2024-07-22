Функции МЧС расширили в Казахстане

«В положении о министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (…): в пункте 16 (функции — КазТАГ): подпункт 60−7) изложить в следующей редакции: “60−7) разрабатывает и утверждает правила по организации связи в органах гражданской защиты;”; дополнить подпунктами 140−1) и 140−2) следующего содержания: “140−1) утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения; 140−2) утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования”, — говорится в постановлении правительства.