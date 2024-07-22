Функции МЧС расширили в Казахстане

«В положении о министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (…): в пункте 16 (функции — КазТАГ): подпункт 60−7) изложить в следующей редакции: “60−7) разрабатывает и утверждает правила по организации связи в органах гражданской защиты;”; дополнить подпунктами 140−1) и 140−2) следующего содержания: “140−1) утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения; 140−2) утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования”, — говорится в постановлении правительства.
Также функции МЧС дополнили подпунктами 219−2), 219−3), 219−4), 219−5), 228−1) и 295−1) следующего содержания:
— 219−2) утверждает форму акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности;
— 219−3) утверждает инструкцию использования технических средств при осуществлении государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности для фиксации фактов совершения нарушений и действий сотрудников органов гражданской защиты;
— 219−4) определяет перечень требований в области пожарной безопасности, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также в отношении конкретных нарушений требований — конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости);
— 219−5) использует технические средства при осуществлении государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности для фиксации фактов совершения нарушений и действий сотрудников органов гражданской защиты;
— 228−1) определяет перечень требований в области промышленной безопасности, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости);
— 295−1) разрабатывает и утверждает форму полугодового плана проведения периодических проверок, акта о назначении, продлении, приостановлении и возобновлении проверки, заключения о результатах проверки в области гражданской обороны в отношении государственных органов.