Где в Минске отключат горячую воду на этой неделе (список адресов)

Предприятия «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосеть» назвали адреса, где на неделе с 22 по 28 июля планируется отключение горячего водоснабжения, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Эти меры ежегодно принимаются для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду.