Где в Минске отключат горячую воду на этой неделе (список адресов)

Предприятия «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосеть» назвали адреса, где на неделе с 22 по 28 июля планируется отключение горячего водоснабжения, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Эти меры ежегодно принимаются для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду.
Стоит отметить, что в этом году плановое отключение горячей воды продлится не более 10 календарных дней при условии отсутствия дефектов теплопроводов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ.
По информации РУП «Минскэнерго», с 23 июля горячую воду отключат у потребителей, проживающих по следующим адресам:
- 1-й пер. Щедрина, 1;
- 2-й пер. Долгиновский, 1;
- б. Шевченко, 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26;
- Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50, 52, 54а, 54Б, 54, 56;
- пер. Автодоровский, 3а, 11, 15;
- пер. Вузовский, 7, 16а;
- пер. Дачный, 16;
- пер. Нововиленский, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- пер. Полевой, 2а;
- пер. Я. Коласа 3, 3а, 4, 5, 6, 9, 11, 13;
- пр. Машерова, 26, 30, 38, 40, 42, 48, 50, 54;
- пр. Независимости, 49, 53, 55, 55а, 57;
- Старовиленский тракт, 3, 5, 11, 41, 67, 79, 87, 88, 89, 89а, 91, 93;
- ул. 2-я Шестая линия, 9, 11, 13, 15;
- ул. Авакяна, 19, 21, 26, 26а, 30а, 30 к. 2, 30 к. 3, 32 к. 2, 34 к. 2;
- ул. Автодоровская, 3е, 3е к. 1, 3е к. 2, 3Б, 3д, 5;
- ул. Аранская, 6, 8, 22а;
- ул. Артиллеристов, 8, 8а, 10, 12, 16, 18, 20;
- ул. Аэродромная, 1, 3, 5 к. 2, 7, 11, 11а, 125, 125а;
- ул. Беломорская, 1, 4, 4а, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23;
- ул. Бородинская, 1Б, 3, 15, 17, 17 к. 2, 21, 31;
- ул. Брилевская, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14а, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 10, 16, 24, 44Б, 46;
- ул. Быховская, 10, 14, 35, 37, 55;
- ул. В. Хоружей, 2, 4, 4Б, 6, 6Б, 6 В, 8, 10 к. 1, 10 к. 2, 12 к. 2, 13/61, 14, 15, 16, 16а, 16Б, 17, 18а, 18Б, 18 к. 1, 18 к. 2, 19, 20, 22, 24 к. 1, 24 к. 2, 25, 25 к. 3, 26, 26а, 29, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 44а, 46 к. 1, 46 к. 2, 46 к. 3, 48, 48а;
- ул. Великоморская, 7, 36;
- ул. Вирская, 40, 42, 44;
- ул. Володько, 6, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30;
- ул. Воронянского, 1а, 3, 5 к. 1, 5 к. 3, 8, 35, 40, 42, 48, 50 к. 1, 50 к. 2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
- ул. Гая, 1, 3, 4 к. 2, 4 к. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15а, 17;
- ул. Даумана, 13, 13Б, 23;
- ул. Денисовская, 3, 5, 7, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 51;
- ул. Дорошевича 4, 6, 8;
- ул. Жуковского, 11а, 29Б;
- ул. Индустриальная, 5, 7;
- ул. Каховская, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70;
- ул. Козыревская, 10, 18, 20, 22, 24, 29а, 33, 35 к. 1, 35 к. 2, 41, 41 к. 1, 70, 74;
- ул. Короткевича, 3, 5, 6, 7, 7а, 8а, 9, 11, 10, 12, 14, 19;
- ул. Кропоткина, 57, 72, 74, 84, 89, 93, 93а, 95, 97, 97Б;
- ул. Куйбышева, 44, 46, 48, 46а, 53, 55, 57, 57а, 63, 65, 65а, 67 к. 3, 67 к. 2, 67 к. 1, 69, 69а, 77, 79, 79 к. 2, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 101, 108, 108а, 110, 112, 114;
- ул. Кульман, 1, ¼, 1/12, 2, 3, 4, 5, 5а, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20а, 21, 21а, 21Б, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 39;
- ул. Левкова, 30, 33 к. 2, 35 к. 1, 35 к. 2, 37, 41, 43, 45;
- ул. Луговая, 4а;
- ул. М. Богдановича, 46, 48, 50, 52, 52а, 52Б, 52 В, 52 г, 53, 53а, 54, 55, 56, 58, 58а, 58Б, 60, 62, 66, 64 к. 1, 64 к. 2, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 91а, 92, 96, 97, 100, 102, 129, 129а, 131, 133, 135, 137, 139, 139а, 143, 143а, 145 к. 1, 145 к. 2, 147, 147а;
- ул. Марата, 19, 21;
- ул. Маяковского, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 20, 22 к. 2, 83, 96, 97, 99 к. 1, 99 к. 2, 101, 101а, 101Б, 115а, 127 к. 3, 129, 158, 160 В, 168а;
- ул. Могилёвская, 14, 18, 20, 24, 35, 37, 39, 39Б, 41, 43, 43а, 45, 49;
- ул. Надеждинская, 1, 3, 5, 7 к. 1, 7 к. 2, 9, 11 к. 1, 11 к. 2, 13, 15 к. 1, 15 к. 2, 17, 19 к. 1, 19 к. 2, 21, 23, 25, 27, 29, 58, 58а;
- ул. Новаторская, 2а, 53а, 55а, 55а к. 1;
- ул. Нововиленская, 1, 1а, 3а, 5а, 7 к. 1, 7 к. 2, 7 к. 3, 7 к. 4, 7Б, 8, 8 к. 1, 18, 20, 20а, 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3,22, 23, 24, 24а, 24Б, 24 В, 24 г, 24д, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
- ул. Орловская, 58, 58 к. 1, 60, 62, 70;
- ул. Осипенко, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;
- ул. Пархоменко, 3;
- ул. Пензинская, 37, 39;
- ул. Полевая, 2, 2а, 6, 10, 12, 24, 24а, 25, 26, 28, 30, 32, 34;
- ул. Прогрессивная, 29а;
- ул. Радищева, 3;
- ул. Семенова, 1, 2, 4, 28, 30а, 30 к. 1, 35, 36, 36а;
- ул. Сенницкая, 5, 55;
- ул. Слонимская, 27а;
- ул. Солнечная, 17, 28, 30 к. 2, 31а;
- ул. Стадионная, 3, 5, 9, 14, 14 к. 1;
- ул. Старовиленская, 85, 87, 87 к. 1, 95, 95а, 97Б, 100, 100а, 100 к. 1, 100 к. 2, 131, 133;
- ул. Сурганова, 37 к. 1, 37 к. 2, 37 к. 3, 37 к. 4, 37 к. 5, 39, 41, 45 к. 1, 45 к. 2, 45 к. 3, 45 к. 4, 47 к. 1, 47 к. 2, 47 к. 3, 47 к. 4, 47 к. 5, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
- ул. Физкультурная, 14, 16, 18;
- ул. Цнянская, 1, 2 к. 1, 2 к. 2, 3, 4 к. 1, 4 к. 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14а, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25;
- ул. Червякова, 2 к. 1, 2 к. 4, 4, 4а (по г. п.), 4Б (по г. п.), 3Б (по г. п.) 6, 8, 8а, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 55, 57, 57а, 59;
- ул. Чкалова, 1, 3а, 5, 5а, 7, 9 к. 1, 9 к. 2, 10, 12, 14, 16, 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34, 35, 36.
- ул. Щедрина, 1;
- ул. Я. Коласа, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23 к. 1, 23 к. 2, 25 к. 1, 25 к. 2, 25 к. 3, 27 к. 1, 27 к. 2, 29, 29а, 31, 33, 35.
С 24 июля:
- 1-й Путепроводный пер., 15;
- 6-й Путепроводный пер., 3, 13;
- 8-й Путепроводный пер., 5;
- пер. Москвина, 4;
- пер. Ольшевского, 7, 18а, 21;
- пр. Машерова, 76, 76а, 78;
- пр. Победителей, 8, 12, 14, 18, 20, 39, 41, 43 к. 1, 43 к. 2, 43 к. 3, 45, 47 к. 1, 49, 51, 57, 59, 59а, 61, 63, 63 к. 1, 63Б, 63 В, 67, 69, 103, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109Б, 111, 111а, 111Б;
- пр. Пушкина, 67, 67а, 68, 69, 69а, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 89, 91, 93;
- ул. Бирюзова, 4а;
- ул. Вербная, 3, 5;
- ул. Гастелло, 1 (по г. п.), 6, 14, 16;
- ул. Гвардейская, 8, 12, 14, 16.
- ул. Грибоедова, 12, 20, 22, 26, 28, 28а, 29, 30.
- ул. Д. Сердича, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50 к. 1, 50 к. 2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88.
- ул. Жудро, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
- ул. Игнатенко, 7, 7а, 8, 11, 13, 15, 15 к. 1, 17;
- ул. Ильянская, 12а;
- ул. Камайская, 2;
- ул. М. Лынькова, 3, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 15Б, 15 В, 15 г, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 23Б, 23 В, 23 г, 23д, 23е, 25, 29 к. 1, 29 к. 2, 29 к. 3, 31;
- ул. Матусевича, 4 к. 1, 4 к. 2, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36 к. 1, 36 к. 2;
- ул. Мястровская, 2, 4, 6, 8;
- ул. Нарочанская, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17;
- ул. Ольшевского, 10, 12, 16, 16а, 18, 20, 20 к. 11, 22, 24, 28, 29 к. 1, 30, 32, 34, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 70, 71, 73, 74а, 75, 76а, 77, 74, 76, 78, 82;
- ул. П. Глебки, 17а, 58, 58а, 64, 64а, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90Б, 92, 94, 96, 98, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126;
- ул. Панфилова, 3, 5;
- ул. Радужная, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 27;
- ул. Саперов, 3, 5, 7;
- ул. Тарханова, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 14, 15;
- ул. Татарская, 6, 8;
- ул. Тимирязева, 25, 28, 46, 60, 65, 68, 72а, 72, 72 к. 1, 76, 80 к. 1, 80 к. 2, 82, 84, 86, 90, 92, 96;
- ул. Чехова, 8;
- ул. Чигладзе, 2, 4, 4а, 6 к. 1, 6 к. 2, 8, 10, 12, 22, 29, 31.
С 26 июля:
- пер. Болотникова, 7;
- пер. Грибной, 28;
- пер. Макаёнка, 4;
- пер. Охотский, 14, 15, 17а, 19;
- пер. Солтыса, 2, 4, 5, 5а, 6;
- пер. Томский, 35;
- пер. 2-й Холмогорский, 2;
- пр. Независимости, 98, 110а, 110Б, 110/1, 134, 177;
- ул. Алтайская, 66а, 102 к. 1, 102 к. 2, 102 к. 3, 206, 64 к. 1, 64 к. 3, 78 к. 2, 78 к. 3, 90 к. 1;
- ул. Ангарская, 8, 8а, 10 к. 1, 10 к. 2, 12 к. 1, 12 к. 2, 14 к. 1, 14 к. 2, 16, 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 18 к. 4, 20 к. 1, 20 к. 2, 20 к. 3, 20 к. 4, 22, 24, 24 к. 1, 26 к. 1, 26 к. 2, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 187;
- ул. Артёма, 28, 47;
- ул. Байкальская, 33, 33а, 35, 37, 43, 45, 52, 54, 58 к. 1, 62 к. 1, 64, 66 к. 1, 66 к. 2, 70;
- ул. Ваупшасова, 7а, 10, 17, 19, 21, 21Б, 23, 23 к. 2, 23 к.9, 25, 33, 35;
- ул. Герасименко, 1, 1а, 3, 5, 7, 49, 49а, 49Б, 51, 57;
- ул. Гинтовта, 3, 5, 5а, 5Б, 5 В, 50;
- ул. Городецкая, 30
- ул. Иркутская, 65а, 139;
- ул. К. Туровского, 3, 5
- ул. Лазо, 7;
- ул. Ложинская, 4
- ул. Макаёнка, 7а
- ул. Мстиславца, 9, 11
- ул. Нестерова, 9, 9а, 49;
- ул. Одесская, 16, 20а, 20Б, 59;
- ул. Острошицкая, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Охотская, 147, 149;
- ул. Парниковая, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3;
- ул. Переходная, 62, 64Б-2;
- ул. Подгорная, 67
- ул. Пожарского, 9, 11;
- ул. Радиальная, 13, 15, 16, 34 к. 1, 36, 36а, 38, 38а, 38Б, 40, 40а, 40 к. 1, 42а, 5, 50, 52, 54, 54Б, 56;
- ул. Солтыса, 106, 183, 183а, 185, 185а, 187, 187а, 189, 191, 205, 22, 22а, 24, 26, 26 к. 4, 70, 72, 82, 84, 86, 96, 96а, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 203а;
- ул. Филимонова, 20, 22, 24, 25а, 25а/1, 25Б, 25 г, 49, 51, 53, 53а, 55, 55 к. 1, 55 к. 2, 55 к. 3;
- ул. Холмогорская, 51, 53, 55, 57, 59, 59а;
- ул. Шафарнянская, 11, 18;
- ул. Шугаева, 2.
В ГП «Минсккоммунтеплосеть» проинформировали, что с 22 июля плановое отключение горячего водоснабжения предусмотрено на:
- ст. Колядичи (промзона) 1, 3, 5, 7.
В период с 23 июля горячую воду отключат по этим адресам:
- ул. Авакяна, 24, 32, 32 к. 3, 34, 34 к. 3, 36 к. 2, 38;
- ул. Аврорская, 2, 4, 6, 8;
- ул. Артиллеристов, 9, 9а, 11, 11а, 13 , 15;
- ул. Аэродромная, 3а, 9а, 13, 15, 17;
- ул. Бакинская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 к. 1−2; 20;
- ул. Балтийская, 2, 4, 6, 8, 12;
- ул. Беломорская, 5, 8;
- ул. Бородинская, 35;
- ул. Брилевская, 12, 14, 15;
- ул. В. Хоружей, 21;
- ул. Великоморская, 6, 10, 12, 30;
- ул. Воронянского, 3 к. 1−2, 4 к. 1−2, 4а, 4Б, 6, 6 В, 7, 7а, 9, 10, 11, 11 к. 1−6; 13 к. 1, 2, 4, 5; 15 к. 1−3; 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 50 к. 3−5;
- ул. Денисовская, 2, 4, 6, 9, 41 к. 2, 45;
- ул. Жуковского, 1, 2, 3, 4, 5 к. 1−2; 6 к. 1−4; 7, 8 к. 1, 9 к. 1−2; 10 к. 1, 2, 4, 5; 10Б, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- ул. Каховская, 17;
- ул. Козыревская, 4, 6, 14, 14Б, 15, 16, 17, 21 к. 1−3; 23, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39 к. 1−2;
- ул. Короткевича, 6, 14;
- ул. Кропоткина, 47, 51, 55, 76;
- ул. Куйбышева, 61 к. 1−3, 73, 75;
- ул. Левкова, 3 к. 1−2; 4, 6 к. 1, 3; 8 к. 1−2, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22;
- ул. Либаво-Роменская, 23;
- пр. Машерова, 60;
- ул. Маяковского, 22 к. 1, 24, 26, 99, 100, 115, 117 к. 2, 103, 119а, 123, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160а, 162, 164, 166, 166а, 168, 170, 172, 172а, 172Б; 174;
- ул. Могилёвская, 2 к. 2−3; 4 к. 1−4; 4а, 5, 6 к. 1−4; 8 к. 1−4; 10, 12 , 12а, 16, 16 к. 4, 32, 34 к. 2, 36;
- ул. Нововиленская, 6, 8а, 9а, 10, 10а, 13а, 14, 15;
- ул. Орловская, 51, 53, 57, 59;
- ул. Осипенко, 2, 4, 6, 8;
- пер. Вузовский 3, 9 к. 1;
- пер. Дачный, 8;
- пер. Нововиленский, 14;
- пер. Я. Колоса, 8, 15;
- ул. Полевая, 36;
- ул. Полтавская, 10;
- ул. Роменская, 5, 9;
- ул. Семенова, 10, 11, 11а, 14, 15, 20, 20а, 20Б; 22, 24, 26, 28;
- ул. Сенницкая, 5, 51;
- ул. Солнечная, 1, 3, 4, 6, 17, 29, 30, 31;
- ул. Старовиленская, 97;
- Старовиленский тракт, 6, 8, 10, 26 к. 1, 28 к. 1, 30, 69, 73, 75, 75а, 77;
- ул. Физкультурная, 23, 31, 33;
- ул. Червякова, 2 к. 2, 3, 5; 3, 5, 7, 8Б, 23, 31, 61;
- ул. Чкалова, 1 к. 2−4; 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 к. 1−2; 17, 19, 21, 20, 22, 23 к. 1−2; 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36.
С 24 июля:
- ул. Гастелло, 7 к. 3, 9, 11;
- ул. Гвардейская, 3, 5, 5а, 7, 9;
- ул. Ильянская, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10Б, 12, 14, 16, 18;
- ул. Камайская, 8, 10, 12, 14;
- ул. Княгининская, 4, 6, 8, 10;
- ул. Л. Украинки, 2, 4 к. 1, 6 к. 1−4; 8 к. 1−3; 12 к. 1−4; 14, 16, 18, 20, 22;
- ул. Лынькова, 3, 8, 10;
- ул. Мястровская, 1, 1а, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 38;
- ул. Орловская, 86 к. 1−4; 86а;
- пр. Победителей, 20а, 22а, 51 к. 2, 53 к. 1, 73 к. 1, 75 к. 1, 77, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 89 к. 3, 91, 93, 95 к. 1, 97 к. 1, 99 к. 1−2; 101, 101/12, 115, 117, 117а, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135а, 135Б, 135в;
- ул. Радужная, 4 к. 1−2; 6, 8 к. 1−3; 10;
- ул. Ратомская, 5, 7;
- ул. Ржавецкая, 1, 3, 5, 7;
- ул. Тарханова, 14, 16.
С 26 июля:
- ул. Алтайская, 64 к. 4−5, 164 к. 1−2, 166 к. 1−2;
- ул. Ангарская, 92;
- ул. Артёма, 14, 16;
- ул. Байкальская, 1, 3, 5, 7;
- в/ч 3214;
- ул. Варвашени, 13 к. 1−3, 15в;
- ул. Ваупшасова, 15, 16, 26, 29, 31, 42, 42а, 42Б; 44;
- ул. Высокая, 11д, 11в;
- ул. Высоцкого, 1, 3, 7;
- ул. Геологическая, 59 к. 1−3, 59Б, 63, 63а, 99, 101, 103, 115, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 133;
- ул. Герасименко, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14а, 16, 18, 19, 20, 21, 22 к. 1−2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52 к. 1−2, 54, 56, 58 к. 1−2;
- ул. Гинтовта, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 В, 30, 32, 36, 38, 40, 44;
- ул. Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к. 1−2; 13, 13а, 14, 15, 18, 20, 22, 22Б, 32, 34, 36 к. 1−2; 38а, 38, 40, 40а, 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70;
- ул. Илимская, 1/63, 3, 5, 6Б, 8, 9, 10 к. 1−3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 43, 58;
- ул. К. Туровского, 2, 4, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
- ул. Карвата, 2, 4, 6, 8, 10а, 10Б, 10 В, 11, 13 к. 1−2, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29Б; 30, 31, 31а, 31 г; 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
- ул. Копиевича, 3, 5, 7;
- ул. Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
- ул. Лопатина, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7а к. 1, 15, 15а, 15 В, 15 г, 17, 19, 20;
- ул. Михайлашева, 1, 5;
- ул. Навуковая, 2, 2а, 4, 6;
- ул. Нестерова, 2, 4, 6, 8, 9, 51, 53 к. 1−4, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 к. 1−3, 88 к. 1−2, 90, 92, 94, 94а, 96, 98;
- ул. Огинского, 4, 6;
- ул. Острошицкая, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23;
- ул. Охотская, 117, 119, 120, 133, 135 к. 1−3, 137, 139, 141, 143 к. 1−2, 145;
- ул. П. Мстиславца, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24;
- ул. Парниковая, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а;
- пер. Охотский, 17, 21;
- ул. Подгорная, 19а к. 1−4; 21Б, 21 В, 23 г;
- проезд Университетский, 5, 7;
- пр. Независимости, 146а, 146, 148 к. 1−3; 150, 179, 181, 183, 185, 191а, 191Б, 191ж;
- ул. Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
- ул. Солтыса, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50 к. 1−2, 54, 56, 56а, 58, 60, 62;
- ул. Уручская, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15, 17;
- ул. Ф. Скорины, 1, 3, 5, 7, 9, 25 к. 1, 3;
- ул. Филимонова, 35, 39, 43, 45, 47, 47а, 55 к. 1;
- ул. Холмогорская, 47 к. 1, 47а, 63, 65;
- ул. Шафарнянская, 1, 2, 2а, 2Б; 3, 4, 6, 8а, 16, 14;
- ул. Шугаева, 17.
Напомним, в жилых домах Минска плановое отключение горячей воды началось с 15 мая. Такие меры принимаются для подготовки оборудования и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период.