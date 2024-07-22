Более 200 рабочих мест предложат на ярмарке вакансий 23 июля

Вакансии представят государственное предприятие «ЖЭУ № 7 Фрунзенского района г. Минска», общество с ограниченной ответственностью «ПраймРесурсКомплект», Первомайский отдел (г. Минска) Департамента охраны МВД Республики Беларусь, страховое общество с ограниченной ответственностью «Приорлайф», Белорусский государственный архив научно-технической документации, гостинично-сервисное коммунальное унитарное предприятие «Бизнес-центр “Столица” и др. Мини-ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 12:00 в управлении занятости населения по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, 20, каб. 124. Гражданам при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, документ об образовании.