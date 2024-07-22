Ряд населенных пунктов Гомельщины еще получает свет от дизель-генераторов

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Энергетики завершили восстановительные работы в электросетях 0,4 кВ в Гомельской области, сообщила пресс-служба Минэнерго в официальном Telegram-канале ведомства.
Как проинформировали в профильном министерстве, вечером в воскресенье были запитаны потребители последнего населенного пункта, где устранялись технологические нарушения, — это деревня Старая Рудня.
«Восстановительные работы в сети 0,4 кВ выполнялись по заявкам населения, в том числе в малых, удаленных населенных пунктах региона», — говорится в сообщении.
В Минэнерго подчеркнули, что аварийные бригады со всех областей страны работали с заявками круглосуточно, убирали деревья и ветки с проводов, устраняли их обрывы, заменяли опоры.
Вместе с тем продолжаются работы по переводу населенных пунктов, которые были запитаны от дизель-генераторов, в штатный режим электроснабжения. Ночью этими работами занимались 131 бригада, было задействовано 225 единиц техники.
Напомним, что сети 0,4 кВ используются для передачи электроэнергии на небольшие расстояния от трансформаторных подстанций до конечных потребителей. Это может быть как жилой дом, так и производственный объект.
Крупко: на полное восстановление сетей на Гомельщине уйдет не меньше месяца>>>.
Непогода на Гомельщине.
Сильные ливни со шквалистым ветром, скорость которого местами достигала 29 метров в секунду, прошли по территории Гомельской области неделю назад — 14 июля.
Из-за урагана упало много деревьев, в том числе на линии электропередачи, нарушилось электроснабжение. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Мозырском, Речицком и Гомельском районах, где были массовые отключения электричества, в результате чего прекратилась подача воды.
Вопрос ликвидации последствий стихии на Гомельщине остается на постоянном контроле главы государства.