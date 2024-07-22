Командир штурмового отряда ВС РФ требует вернуть BMW после снятия судимости

В 2018 году Бекмурадов был осужден на девять лет лишения свободы по ст. 163 УК РФ (вымогательство) за участие в преступной группе, насчитывающей более десяти человек. Однако вместо отправки в колонию, Бекмурадов остался в следственном изоляторе «Лефортово». Причина заключалась в том, что следователи ФСБ начали новое расследование по делу об организации похищения американского бизнесмена Бориса Минахи. ФСБ утверждало, что Бекмурадов был вовлечен в это преступление совместно с бизнесменом Давидом Мирзоевым, который имеет связи с основателем компании «Вимм-Билль-Данн» Давидом Якобашвили. В ходе следствия были обнаружены аудиозаписи, на которых соучастники обсуждают план принуждения Минахи к возврату долга.