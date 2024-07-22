Историческую водонапорную башню отреставрируют в Иркутске

«Второе дыхание» подарят исторической водонапорной башне в областном центре. Объект культурного наследия расположен на углу улиц Байкальская и Красных Мадьяр. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области башня была построена в 1905 году, и чтобы получить возможность обновить, и восстановить здание пришлось проделать большую работу.
— Нами были приняты исчерпывающие меры, направленные на обеспечение сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Общегородская водокачка». Вопрос решался, в том числе в суде. В настоящее время собственником объекта проводятся ремонтно-реставрационные работы, — сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Виталий Соколов.
Конкретных сроков окончания ремонта нет, все зависит от возможностей владельца здания. Как отмечают эксперты, при достаточном финансировании отреставрированную башню можно будет лицезреть через год.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на воротах гаражей по улице Украинская в областном центре появились яркие и необычные граффити.