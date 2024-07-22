Историческую водонапорную башню отреставрируют в Иркутске

«Второе дыхание» подарят исторической водонапорной башне в областном центре. Объект культурного наследия расположен на углу улиц Байкальская и Красных Мадьяр. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области башня была построена в 1905 году, и чтобы получить возможность обновить, и восстановить здание пришлось проделать большую работу.