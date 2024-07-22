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Вспомнить о свежести посреди духоты: спасительное похолодание грянет в Хабаровском крае на этой неделе

Небольшое похолодание ожидается в Хабаровском крае 22—26 июля.

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В Хабаровском крае на прошедших выходных все-таки прошел обещанный дождь при высоких температурах воздуха. Поэтому установилась духота, из-за которой на улице можно вещать не только топор, а вообще все строительные инструменты. Правда, впереди будет спасительная передышка, но ее нужно подождать. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 22—26 ИЮЛЯ 2024.

В предстоящие сутки циклон в Охотском море все еще продолжит влиять на погоду в регионе. Не повезет центральным и северным районам — здесь пройдут дожди, местами сильные. На юге обойдется без существенных осадков, зато одолеет зной: днем до +24+29 градусов.

«Далее циклон будет уходить из края на восток. В Охотском море усилится антициклон, поэтому температурный фон понизится. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду», — сообщил в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

В среднем столбики термометров по ночам будут в районе +13+18 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +24+28 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 22—26 ИЮЛЯ 2024.

В краевой столице на этой неделе существенных осадков не ожидается. Ночные температуры воздуха будут около +14+17 градусов. Днем 23 июля +25+27 градусов. Затем начнется похолодание.

С 24 по 25 июля столбики термометров будут показывать не больше +24 градусов. Затем температуры воздуха снова поползут вверх. К концу недели они доберутся до отметок +25+28 градусов.

Прогноз еще будет уточняться.