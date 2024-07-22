Вспомнить о свежести посреди духоты: спасительное похолодание грянет в Хабаровском крае на этой неделе

В Хабаровском крае на прошедших выходных все-таки прошел обещанный дождь при высоких температурах воздуха. Поэтому установилась духота, из-за которой на улице можно вещать не только топор, а вообще все строительные инструменты. Правда, впереди будет спасительная передышка, но ее нужно подождать. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".