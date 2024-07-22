Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 12 пляжах Самарской области опасно купаться из-за плохих показателей воды

В Самарской области вода на 12 пляжах не соответствуют микробиологическим показателям.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области провели очередную проверку качества воды на пляжах. По данным на 19 июля, на 12 пляжах были обнаружены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

— В Самаре плохая вода оказалась на пляжах 1-й и 4-й очереди набережной, в районе Загородного парка, а в Тольятти — на пляже Волжский замок и Итальянском пляже, — рассказали в пресс-службе.

Также не очень хорошие показатели воды выявлены в Жигулевске на пляже в микрорайоне Моркваши, в микрорайоне Безенчукский, на муниципальных пляжах «Екатериновка» и «Васильевка», в Отрадном, в Октябрьске, в Сызрани на пляжах 1-м и 2-м. При этом возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям.

На всех организованных пляжах регулярно ведется лабораторный контроль за состоянием воды и песка. Всего исследовано 40 проб воды на санитарно-химические показатели, 183 — на микробиологические, 29 — на вирусологические показатели, 42 — на паразитологические.

туризм и отдых