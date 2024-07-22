На 12 пляжах Самарской области опасно купаться из-за плохих показателей воды

Также не очень хорошие показатели воды выявлены в Жигулевске на пляже в микрорайоне Моркваши, в микрорайоне Безенчукский, на муниципальных пляжах «Екатериновка» и «Васильевка», в Отрадном, в Октябрьске, в Сызрани на пляжах 1-м и 2-м. При этом возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям.