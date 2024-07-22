Подрядчик разобрался с проседанием тротуара на Ленинградском мосту в Омске

Капитальный ремонт Ленинградского моста длился в общей сложности 1,5 года — с февраля 2023 по июнь 2024 года. Стоимость работ составила порядка 2 млрд рублей. За время ремонта подрядчик укрепил конструкции моста, заменил асфальтовое покрытие, перила и ограждения, смонтировал новую архитектурную подсветку с пяти режимами. Открытие моста состоялось в День России, 12 июня.