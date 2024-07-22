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Подрядчик разобрался с проседанием тротуара на Ленинградском мосту в Омске

Проседание на участке тротуара появилось спустя полтора месяца после открытия моста.
Источник: Комсомольская правда

Накануне в Омске заметили проседание асфальта на тротуаре отремонтированного Ленинградского моста. Образовавшийся дефект оперативно ликвидировал подрядчик.

Сегодня ночью подрядчик ООО «СтройТраст» ликвидировал проседание и восстановил асфальтовое покрытие на поврежденном участке тротуара.

«Сегодня ночью силами подрядчика проседание было ликвидировано, а покрытие восстановлено. Состояние тротуара на данном участке взято на контроль», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Капитальный ремонт Ленинградского моста длился в общей сложности 1,5 года — с февраля 2023 по июнь 2024 года. Стоимость работ составила порядка 2 млрд рублей. За время ремонта подрядчик укрепил конструкции моста, заменил асфальтовое покрытие, перила и ограждения, смонтировал новую архитектурную подсветку с пяти режимами. Открытие моста состоялось в День России, 12 июня.