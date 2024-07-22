Челябинских водителей призвали отказаться от поездок

Если поездка на автомобиле неизбежна, необходимо соблюдать несколько правил: следует помнить об увеличенной дистанции между впереди идущими машинами, о противотуманных фарах в дождь. Запрещены резкие перестроения и повороты руля на скользкой дороге. Водителям не нужно резко нажимать на тормоз при аквапланировании, если автомобиль заехал в лужу.