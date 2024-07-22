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Челябинских водителей призвали отказаться от поездок

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июля, ФедералПресс. В Челябинске горожан призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. В регионе действует штормовое предупреждение.

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Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Именно мокрый асфальт и ухудшение видимости провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше останьтесь дома», — сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинской области.

Если поездка на автомобиле неизбежна, необходимо соблюдать несколько правил: следует помнить об увеличенной дистанции между впереди идущими машинами, о противотуманных фарах в дождь. Запрещены резкие перестроения и повороты руля на скользкой дороге. Водителям не нужно резко нажимать на тормоз при аквапланировании, если автомобиль заехал в лужу.