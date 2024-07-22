В Челябинской области ушёл из жизни директор национального парка

— Александр Витальевич стал «лосиным папой», воспитав и выпустив на волю не один десяток сохатых. На его зов лоси приходили из леса, за его снегоходом они готовы были бежать десятки километров, — добавили в нацпарке. — Он показал себя как честный человек, грамотный специалист своего дела и организатор, способный создать коллектив единомышленников, успешно справляющийся с поставленными перед ним задачами. Александр Витальевич был женат, воспитал троих достойных сыновей.