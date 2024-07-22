В Челябинской области ушёл из жизни директор национального парка

— Александр Витальевич работал в национальном парке «Зюраткуль» практически со дня его основания — с апреля 1994 года. После окончания Уральской лесотехнической академии (ныне университет) он по распределению приехал в Сатку и приступил к работе главным лесничим национального парка. С 2002 года он исполнял обязанности директора, а в 2003 году был утверждён в должности директора, — рассказали в национальном парке.
Александр Брюханов умер 21 июля, ему было 52 года.
Под руководством Александра Брюханова для охраны территории «Зюраткуля» была создана мобильная патрульная группа. Он сам выходил в рейды, вёл активную борьбу с браконьерами. По его инициативе в нацпарке организовали реабилитационный центр для лосят-сирот Дом лося «Сохатка».
— Александр Витальевич стал «лосиным папой», воспитав и выпустив на волю не один десяток сохатых. На его зов лоси приходили из леса, за его снегоходом они готовы были бежать десятки километров, — добавили в нацпарке. — Он показал себя как честный человек, грамотный специалист своего дела и организатор, способный создать коллектив единомышленников, успешно справляющийся с поставленными перед ним задачами. Александр Витальевич был женат, воспитал троих достойных сыновей.
«Пчела» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Александра Брюханова.