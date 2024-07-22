Иерусалимское королевство крестоносцев было основано 925 лет назад

Например, Иерусалимское королевство было создано потому, что его территория священна для христиан и они имеют на нее право. В современном мире религия не играет такой роли, но вместо «святости» земли важен ее статус как родины коренного народа. Евреи считают территорию между рекой Иордан и Средиземным морем своей родиной, с которой их изгнали римляне две тысячи лет назад и, следовательно, они имеют право на нее вернуться. Однако для многих арабов израильтяне — это не коренной народ, а завоеватели из Европы, коренной же статус на этой земле имеют только палестинские арабы. Точно так же в Средние века мусульмане не желали ничего слушать о святости Иерусалима для христиан: это город третей в мире по важности мечети Аль-Акса, и владеть им могут только правоверные.