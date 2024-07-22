Психиатр Руслан Воробьев: после 45 лет может начаться ранняя форма деменции

В самом общем виде, если у пациента доминируют бред и галлюцинации, то будут подбирать антипсихотики. Это препараты, которые как раз направлены на купирование продуктивных симптомов бреда и галлюцинаций. Если у него депрессия, будут назначены антидепрессанты. Если тревожность, то транквилизаторы. А когда будут проведены дополнительные обследования, которые позволяют распознать природу этого состояния, и уточнен диагноз, тогда терапия может быть скорректирована и добавлены специфические средства, препараты против определенного заболевания.