Для дачи или прописки: во Владивостоке прошла жеребьевка по раздаче земли

Очередная жеребьевка в администрации столицы Приморья собрала многодетных, у которых есть право на получение земли. В этот раз счастливыми обладателями участков в районе улицы Артековской и в Береговом стали еще 22 семьи. Совсем скоро они смогут обустроить здесь свои дома с правом постоянной прописки или сделать дачи. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
Стоит напомнить, что инициатива реализуется в рамках закона Приморского края № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». Где именно достанется участок — новые владельцы решают сами, вытягивая из непрозрачного ящика карточки с кадастровыми номерами. Конечно, многие надеются получить землю поближе к городу, в районе Артековской, но есть и те, кто мечтает об уединенном семейном гнездышке на полуострове Песчаном. Все участки можно оформить под индивидуальное строительство, в общедолевую собственность, в зависимости от состава семьи.
Для удобства новых хозяев разобраться с границами им бесплатно помогут кадастровые инженеры. Специалисты администрации города советуют взять с собой сигнальную ленту во время выезда, чтобы закрепить ее на своей территории. Конечно, для более точного расчета и начала строительства позже потребуется экспертиза. Бесплатно горожане получат и порубочный билет, разрешающий снос зеленых насаждений. Также стоит напомнить, об освобождении от уплаты земельного налога на 10 лет, что поможет сэкономить семейный бюджет.
Для очередников, которые не хотят долго ждать заветные сотки, есть альтернатива — денежная выплата. Ее размер недавно увеличили до 602 тысяч рублей. На эти деньги многодетные могут самостоятельно подыскать участок, а также потратить их на первый взнос или погашение ипотеки. Учитывая, что муниципальных земель не так много, а очередь растет — отличный вариант для многих.
Подать заявление на выплату вместо земли можно в едином окне администрации города на Океанском проспекте, 15/3. Необходимо приложить копии документов всех членов семьи. Более подробную консультацию по этой мере поддержки можно получить по телефонам: