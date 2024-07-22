Для дачи или прописки: во Владивостоке прошла жеребьевка по раздаче земли

Стоит напомнить, что инициатива реализуется в рамках закона Приморского края № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». Где именно достанется участок — новые владельцы решают сами, вытягивая из непрозрачного ящика карточки с кадастровыми номерами. Конечно, многие надеются получить землю поближе к городу, в районе Артековской, но есть и те, кто мечтает об уединенном семейном гнездышке на полуострове Песчаном. Все участки можно оформить под индивидуальное строительство, в общедолевую собственность, в зависимости от состава семьи.