Россиянам разрешат тратить маткапитал на автомобили

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. В документе уточняется, что на маткапитал можно будет приобретать только авто отечественного производства. Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что таким образом поддержку получат не только семьи, но и российский автопром.
Уточняется, что приобретаемая на маткапитал машина должна использоваться только для перевозки пассажиров. Она не подлежит продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение пяти лет с момента регистрации.