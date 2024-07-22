Россиянам разрешат тратить маткапитал на автомобили

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. В документе уточняется, что на маткапитал можно будет приобретать только авто отечественного производства. Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что таким образом поддержку получат не только семьи, но и российский автопром.