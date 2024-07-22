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Россиянам разрешат тратить маткапитал на автомобили

Россиянам разрешат покупать автомобили на средства материнского капитала. Однако эта возможность будет распространяться только на многодетные семьи и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, сообщает «РИА Новости».

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. В документе уточняется, что на маткапитал можно будет приобретать только авто отечественного производства. Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что таким образом поддержку получат не только семьи, но и российский автопром.

Уточняется, что приобретаемая на маткапитал машина должна использоваться только для перевозки пассажиров. Она не подлежит продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение пяти лет с момента регистрации.