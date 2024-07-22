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Семья с ребенком-инвалидом добилась компенсации за холод в квартире в морозы

Социальные права омичей в суде отстояла прокуратура.
Источник: Комсомольская правда

Омский суд взыскал компенсацию в пользу трех омичей, замерзавших в своей квартире в морозы из-за неполадок на ТЭЦ. С иском в суд в интересах пострадавших обратилась прокуратура.

С 7 по 11 декабря 2023 года в квартире, где проживали 63-летнего пенсионерка, 15-летний ребенок с инвалидностью и его мать, температура воздуха не превышала +17 градусов. За окном при этом было до −35 градусов.

«В досудебном порядке права местных жителей на возмещение причиненного вреда по причине отсутствия надлежащих коммунальных услуг восстановлены не были, в связи с чем прокурор обратился в суд», — отметили в прокуратуре Омской области.

Суд взыскал с АО «Омск РТС» 15 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

В начале декабре 2023 года из-за неполадок на городских ТЭЦ в холодных квартирах сидели сотни тысяч омичей. На время проблем с отоплением пришлись 30-градусные морозы. Недавно прокуратура подала 14 исков в суд к АО «Омск РТС» с требованием выплатить компенсацию пострадавшим.