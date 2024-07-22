Соцопрос: 45% белорусов назвали рождение ребенка фактором укрепления семьи

Белорусы назвали рождение ребенка фактором укрепления семьи. Это следует из соцопроса населения, проведенного в первом квартале 2024 года сотрудниками Института социологии Национальной академии наук, пишет БелТА.
Согласно проведенному исследованию, 45% белорусов считает, что рождение ребенка является фактором укрепления семьи. Кроме того, 42% опрошенных заметили, что рождение детей эмоционально обогащает родителей.
Говорится, что в соцопросе приняли участие 1855 респондентов из Минска, областных центров, городов районного значения, сельских населенных пунктов. Как рассказал заместитель директора по научной работе Института социологии Александр Посталовский, исследование было направлено на анализ роли института семьи в структуре ценностных ориентаций населения.