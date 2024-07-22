Соцопрос: 45% белорусов назвали рождение ребенка фактором укрепления семьи

Говорится, что в соцопросе приняли участие 1855 респондентов из Минска, областных центров, городов районного значения, сельских населенных пунктов. Как рассказал заместитель директора по научной работе Института социологии Александр Посталовский, исследование было направлено на анализ роли института семьи в структуре ценностных ориентаций населения.