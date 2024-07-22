На День города в Омске выпекут пирог в виде ракеты «Ангара»

На День города, 3 августа, в Омске пройдёт фестиваль Кулинарный Любинский. На улице Ленина можно будет попробовать блюда сибирской кухни. Изюминкой фестиваля будет огромный пирог в виде ракеты «Ангара». Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции, посвящённой празднованию Дня города. Праздник будет проходить весь день, с 14:00 до 22:00.