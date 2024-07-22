На День города в Омске выпекут пирог в виде ракеты «Ангара»

На День города, 3 августа, в Омске пройдёт фестиваль Кулинарный Любинский. На улице Ленина можно будет попробовать блюда сибирской кухни. Изюминкой фестиваля будет огромный пирог в виде ракеты «Ангара». Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции, посвящённой празднованию Дня города. Праздник будет проходить весь день, с 14:00 до 22:00.
«Сотрудничаем с ассоциацией омских кулинаров, это ведущие повара всех наших ресторанов. На Любинском проспекте будут площадки, на которых они смогут показать свое искусство в гастрономии, вкусно накормить омичей. Кроме этого там же планируется выпечь пирог в стиле ракета “Ангара” порядка 10 метров», — рассказал директор департамента культуры Олег Федоренко.
Отметим, что в 2022 году в Омске уже выпекали огромную коврижку, пропитанную абрикосовым джемом. Пирог был украшен символикой Омска. Общая длина праздничного угощения составляла шесть метров.
Отметим, что на странице мэрии Омска опубликован гид по празднованию Дня города. Там можно узнать как время и место проведения крупных фестивалей и концертов, так и работу площадок рядом с домом.