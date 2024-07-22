Районов с ограничениями на посещение лесов стало в два раза больше

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Более чем в два раза увеличилось количество районов Беларуси с ограничениями на посещение лесов, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты министерства лесного хозяйства республики.
Так, если на минувших выходных только в 40 районах действовал третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесных массивов, то в понедельник таких районов почти 90.
Желтым цветом полностью окрашены на карте лесного ведомства три области Беларуси — Гродненская, Брестская и Гомельская, то есть там во всех районах введены ограничения.
В Минской области только в шести районах — Борисовский, Дзержинский, Крупский, Логойский, Минский и Смолевичский — можно ходить в леса, остальные также под ограничениями.
В Могилевской области немного больше открытых районов — 10. Это Горецкий, Дрибинский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Мстиславский, Хотимский, Чаусский и Шкловский районы. В остальных регионах области действует третий класс пожарной опасности.
Более стабильная ситуация в плане пожароопасной обстановки отмечается в Витебской области, где только в восьми районах введены ограничения (Верхнедвинский, Витебский, Лепельский, Миорский, Полоцкий, Поставский, Сенненский, Шарковщинский). Остальные регионы Витебщины считаются полностью открытыми.
Запреты и ограничения.
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.