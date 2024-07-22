Мэрия Омска представила онлайн-календарь мероприятий ко Дню города — 2024

Для удобства жителей все праздничные мероприятия оформлены в виде двух календарей. В одном из них в хронологическом порядке собраны общегородские мероприятия, в том числе «Флора», Сибирский международный марафон, парусная регата, турнир по силовому экстриму, фестиваль народных промыслов, выступление звезд на соборной площади и многие другие события. Познакомиться с этим календарем можно по ссылке.
В еще одном календаре можно найти праздники, проходящие в микрорайонах города. Этот календарь находится здесь.
Кроме того, все события представлены на онлайн-карте «Лето».
Напомним, основные мероприятия по случаю празднования Дня города — 2024 пройдут 3 и 4 августа.