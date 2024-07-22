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Мэрия Омска представила онлайн-календарь мероприятий ко Дню города — 2024

Мэрия Омска представила в понедельник, 22 июля 2024 года, тематический раздел, посвященный празднованию 308-й годовщины со дня основания Омска.

Источник: РИА "Новости"

Для удобства жителей все праздничные мероприятия оформлены в виде двух календарей. В одном из них в хронологическом порядке собраны общегородские мероприятия, в том числе «Флора», Сибирский международный марафон, парусная регата, турнир по силовому экстриму, фестиваль народных промыслов, выступление звезд на соборной площади и многие другие события. Познакомиться с этим календарем можно по ссылке.

В еще одном календаре можно найти праздники, проходящие в микрорайонах города. Этот календарь находится здесь.

Кроме того, все события представлены на онлайн-карте «Лето».

Напомним, основные мероприятия по случаю празднования Дня города — 2024 пройдут 3 и 4 августа.

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