Мэрия Омска представила онлайн-календарь мероприятий ко Дню города — 2024

Для удобства жителей все праздничные мероприятия оформлены в виде двух календарей. В одном из них в хронологическом порядке собраны общегородские мероприятия, в том числе «Флора», Сибирский международный марафон, парусная регата, турнир по силовому экстриму, фестиваль народных промыслов, выступление звезд на соборной площади и многие другие события. Познакомиться с этим календарем можно по ссылке.