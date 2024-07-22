В Воронеже вафельную разметку нанесли на втором перекрестке

В Воронеже появилась вторая вафельная разметка. В управлении дорожного хозяйства города рассказали, что минувшей ночью ее нанесли на пересечении улиц Плехановской и Кольцовской.
Напомним, первая подобная разметка появилась в Воронеже на перекрестке 45-й Стрелковой Дивизии с Московским проспектом.
Правила дорожного движения запрещают водителям выезжать на перекресток, если за ним затор и возможность его проезда до появления запрещающего сигнала светофора не гарантирована. Нарушителям грозит штраф в размере тысячи рублей.