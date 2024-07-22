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В Воронеже вафельную разметку нанесли на втором перекрестке

Она появилась на пересечении улиц Плехановской и Кольцовской.

Источник: мэрии Воронежа

В Воронеже появилась вторая вафельная разметка. В управлении дорожного хозяйства города рассказали, что минувшей ночью ее нанесли на пересечении улиц Плехановской и Кольцовской.

Напомним, первая подобная разметка появилась в Воронеже на перекрестке 45-й Стрелковой Дивизии с Московским проспектом.

Правила дорожного движения запрещают водителям выезжать на перекресток, если за ним затор и возможность его проезда до появления запрещающего сигнала светофора не гарантирована. Нарушителям грозит штраф в размере тысячи рублей.