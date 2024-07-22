В НГТУ разработали биогель для продления срока хранения продуктов

Продукт уже прошел государственную регистрацию в качестве пищевой добавки и получил декларацию о соответствии требованиям Евразийского экономического союза.
Биогель продлевает срок хранения овощей и фруктов в четыре раза. Кроме того, он абсолютно безопасен для человека и легко смывается водой, при этом продукты сохраняют свой аромат.
В его состав входят природные полимеры животного и растительного происхождения. Эксперименты показали, что при нанесении формируется защитная пленка, которая защищает плод от воздействия окружающей среды.
Сейчас новосибирские ученые исследуют «Фруктогель» на возможности сохранения нарезанных продуктов, причем не только овощей и фруктов, но даже мяса и рыбы.