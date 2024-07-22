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Названы профессии с самой высокой конкуренцией в Калининграде

В лидерах оказались видеооператоры и промоутеры.

Самыми высококонкурентными в Калининградской области оказались профессии видеооператора/видеомонтажера (более 90 человек на вакансию). В топе также профессия промоутера продукта (более 65 человек на место), копирайтера (67), event-менеджера (61), бизнес-аналитика (58). Об этом сообщает hh.ru.

При этом проще всего найти работу в социальной сфере. Первые строчки: врач, токарь/фрезеровщик, дворник, медсестра/медбрат, автослесарь.

Отмечается, что в целом в Калининградской области.

уровень конкуренции среди соискателей находится на уровне 4 резюме на вакансию. Этот показатель не меняется уже 1.5 года.

При этом Калининградская область не входит в список регионов с глубоким дефицитом кадров. Тут в лидерах Ленинградская, Псковская, Вологодская, Новгородская области.

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