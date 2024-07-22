Названы профессии с самой высокой конкуренцией в Калининграде

Самыми высококонкурентными в Калининградской области оказались профессии видеооператора/видеомонтажера (более 90 человек на вакансию). В топе также профессия промоутера продукта (более 65 человек на место), копирайтера (67), event-менеджера (61), бизнес-аналитика (58). Об этом сообщает hh.ru.