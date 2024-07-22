В Челябинской области стоимость школьной формы достигла 77 тысяч рублей

В КСП уточняют, что есть возможность сэкономить и при покупке брюк, рубашек и туфель в обычных розничных магазинах. Но это вариант для неленивых и внимательных: придется все время отслеживать скидки и акции, посещать распродажи в разных торговых точках, чтобы собрать весь комплект одежды.