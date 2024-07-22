В Челябинской области стоимость школьной формы достигла 77 тысяч рублей

В Челябинской области на школьную форму к новому учебному году родителям придется потратить от 3,4 тыс. рублей до 76,6 тыс. рулей. Суммы будущих расходов подсчитали в региональной Контрольно-счетной палате.
Для сравнения аналитики брали типовой набор одежды: туфли, три блузки, юбка, жакет либо жилет, а также кроссовки и спортивная форма для девочек. Для мальчиков подбирали туфли, брюки, три рубашки, жилет либо пиджак, кроссовки и форму для уроков физкультуры.
Оказалось, что дочку одеть к школе дешевле, чем сына. Минимальная цена набора одежды для девочек — 3,4 тыс. рублей. Для мальчиков — 4,1 тыс. рублей. Максимальная стоимость девичьего гардероба 71,2 тыс. рублей, мальчишеского — 76,6 тыс. рублей.
В КСП отметили, что дешевле всего детскую одежду покупать в интернете. Например, юбку для школьницы можно приобрести всего за 200 рублей, а кроссовки для школьника — за 500.
— Несмотря на финансовую привлекательность вещей из популярных маркетплейсов, рекомендуем критически относиться к покупке подобных товаров, — отметили аналитики. — Даже вопреки хорошим отзывам и высокой оценке их качество может оказаться неудовлетворительным.
В КСП уточняют, что есть возможность сэкономить и при покупке брюк, рубашек и туфель в обычных розничных магазинах. Но это вариант для неленивых и внимательных: придется все время отслеживать скидки и акции, посещать распродажи в разных торговых точках, чтобы собрать весь комплект одежды.